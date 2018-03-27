Abdurrahim Albayrak'tan Soner Aydoğdu'nun menajerine: Bir yere imza atmasın, bizi beklesin
Uefa'nın mali takipte olması nedeniyle sözleşmesi sezon sonu bitecek isimleri takibe alan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.
Sarı kırmızılıların Okan Buruk'un çalıştırdığı Akhisar'ın yıldız oyuncusu Soner Aydoğdu'yu gündemine aldığı öğrenildi.
TFF'nin kuralları gereği oyuncu ile sezon bitmeden görüşemeyecek olan sarı-kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak'ın devreye girdiği ve Soner'in menajeri Haluk Canatar'a "Soner bir yere imza atmadan önce mutlaka bizi beklesin" dediği bildirildi.
(Fotomaç)
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