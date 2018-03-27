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Abdurrahim Albayrak'tan Soner Aydoğdu'nun menajerine: Bir yere imza atmasın, bizi beklesin

Uefa'nın mali takipte olması nedeniyle sözleşmesi sezon sonu bitecek isimleri takibe alan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

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Sarı kırmızılıların Okan Buruk'un çalıştırdığı Akhisar'ın yıldız oyuncusu Soner Aydoğdu'yu gündemine aldığı öğrenildi.

TFF'nin kuralları gereği oyuncu ile sezon bitmeden görüşemeyecek olan sarı-kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak'ın devreye girdiği ve Soner'in menajeri Haluk Canatar'a "Soner bir yere imza atmadan önce mutlaka bizi beklesin" dediği bildirildi.

(Fotomaç)

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