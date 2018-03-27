Abdurrahim Albayrak'tan Soner Aydoğdu'nun menajerine: Bir yere imza atmasın, bizi beklesin

Sarı kırmızılıların Okan Buruk'un çalıştırdığı Akhisar'ın yıldız oyuncusu Soner Aydoğdu'yu gündemine aldığı öğrenildi.

TFF'nin kuralları gereği oyuncu ile sezon bitmeden görüşemeyecek olan sarı-kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak'ın devreye girdiği ve Soner'in menajeri Haluk Canatar'a "Soner bir yere imza atmadan önce mutlaka bizi beklesin" dediği bildirildi.

(Fotomaç)