Abdurrahim Albayrak'tan Tarık Çamdal'a uyarı
İsviçre kampına götürülmeyen Tarık Çamdal'la geçen hafta Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak özel görüşmeler yaptı.
Geçen sezondan kalan 200 bin Euro alacağından vazgeçen 27 yaşındaki oyuncuya, "Paranı son kuruşuna kadar alıp takımda kalabilirsin ama o zaman 2 sene futbol oynamamış olacaksın ve sözleşmen bittiğinde takım bulamayacaksın. 30 yaşına gelmeden futbolu bırakacaksın!'' uyarısı yapıldığı öğrenildi. Takım aramaya başlayan Tarık, tazminat konusunda Galatasaray'a fazla sorun çıkarmayacak.
(Sabah)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.