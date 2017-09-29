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Abel Ferreira: Grupta 10 puan toplamak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Medipol Başakşehir'in Braga'ya 2-1 mağlup olduğu maçın ardından sonra konuşan Abel Ferreira, sonuçtan memnun olduklarını ve grupta 10 puan toplamayı hedeflediklerini söyledi.

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Braga Teknik Direktörü Abel Ferreira, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Medipol Başakşehir’i 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Ferreira, “Başakşehir zorlu bir rakip, maçın her anında konsantre olmamız gerekiyordu, futbolcularımız bunu başardı ve maçtan galibiyetle ayrıldık. 6 puanımız var. Oyuncularıma konuştum, grupta 10 puan elde etmek istiyoruz. Zorlu bir maçta galip geldiğimiz için mutluyuz” dedi.

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