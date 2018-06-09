Abel Hernandez Galatasaray'a haber gönderdi
Yıldız futbolcu Abel Hernandez, menajeri aracılığıyla Galatasaray’da oynamak istediğini iletti.
HULL City’le mukavelesi sona eren Uruguaylı forvet Abel Hernandez, menajeri aracılığıyla G.Saray’da oynamak istediğini iletti. 27 yaşındaki futbolcu konusunda son kararı Fatih Terim verecek. Listede Arsenal’le mukavelesi tamamlanan Joel Campbell de bulunuyor.
(Aksam)
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