Aboubakar, Beşiktaş'a vatandaşı Toko Ekambi'yi önerdi

Kartal’ın eski golcüsü Aboubakar; forvet listesinin ilk sırasında Balotelli, Gignac ve Demba Ba bulunan siyah-beyazlılara Toko Ekambi’yi önerdi

Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar Cenk Tosun'un boşluğunu doldurmak için çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Everton'a gidecek olan Cenk'in yerine düşünülen ilk isim Balotellli olurken, İtalyan forvetin dışında Gignac ve Demba Ba, Beşiktaş yönetiminin listesindeki diğer isimler. Bu arada Beşiktaş'a sürpriz bir forvet adayı daha önerildi, öneriyi yapan isim ise Aboubakar...

Eski takımının forvet oyuncusu aradığını bilen Kamerunlu yıldız, Fransa'nın Angers takımında forma giyen vatandaşı Toko Ekambi'yi siyah- beyazlı yönetime önerdi. Beşiktaş scout ekibi; geçtiğimiz sezon da Angers formasıyla 33 maçta 8 gol atan, 5 de asist yapan 25 yaşındaki Kamerunlu golcüyü izlemeye alırken, bu sezon Fransa Ligi'nin ilk yarısındaki 18 maçta 9 gol ve 3 asistle oynayan Ekambi'yi beğendiler. Burnley, C.Palace ve West Brom'un da golcü oyuncunun peşinde olduğu belirtildi