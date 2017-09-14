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Aboubakar Beşiktaş'ın soyunma odasına indi

Beşiktaş'ın Porto karşısında son golünü kaydeden Ryan Babel, 3-1'lik galibiyetin ardından soyunma odasında Vincent Aboubakar ile bir araya geldi.

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Beşiktaş'ın Porto karşısında son golünü kaydeden Ryan Babel, 3-1'lik galibiyetin ardından soyunma odasında Vincent Aboubakar ile bir araya geldi.
 
Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'a karşı cezası nedeniyle oynayaman Kamerunlu golcü ile birlikte sosyal medya hesabından bir video paylaşan Babel, Aboubakar hakkında "Kardeşim. Onu özledim" ifadesini kullandı.
 
Öte yandan eski takım arkadaşlarıyla bi araya gelen Aboubakar'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. (Ajansspor)
 

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