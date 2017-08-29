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Aboubakar Marsilya forması giymek istiyor

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın Fransa'ya transfer olmak istediği iddia edildi.

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Vincent Aboubakar, Porto'dan ayrılıyor mu? Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Kamerunlu forvet için Fransa'dan flaş bir transfer iddiası geldi.
 
RMC'nin haberine göre Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubunda yer alan Porto'nun forveti Aboubakar, takımdan ayrılmak ve Marsilya'ya transfer olmak istiyor. Aboubakar'ın Porto yönetimine de Marsilya'ya transfer olma isteğini sunduğu belirtiliyor.
 
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Aboubakar'ı bedavaya kaybetmek istemeyen Porto'nun ise Aboubakar transferi için 20 milyon Euro talep ettiği kaydedildi.
 
GIROUD OLMAYINCA ABOUBAKAR...
 
25 yaşındaki futbolcu, Porto ile Portekiz Ligi'ne harika bir başlangıç yaparken oynadığı 4 maçta 4 gol kaydetti ve takımının en golcü ismi oldu. Marsilya'nın forvet transferi için daha önceden de gündeme Oliver Giroud gelmişti ancak Giroud, Marsilya'ya transfer olmak yerine Arsenal'de kalmak istediğini söylemişti. Marsilya'nın bu cevabın ardından Aboubakar transferine yoğunlaşması bekleniyor.
 
Sporx

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