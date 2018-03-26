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Aboubakar: Porto'ya dönmeyi düşünmüyordum Conceiçao aklımı çeldi

Portekiz Ligi'nde Porto ile şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın eski forveti Vincent Aboubakar, son haftaki formsuzluğu ve Porto kariyeri hakkında konuştu.

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Beşiktaş ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Porto'ya geri dönen ve Portekiz ekibinde attığı gollerle takımının lider olmasında önemli pay sahibi olan Vincent Aboubakar, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

''GOL ATMAK ÖNEMLİ DEĞİL''

Son 5 haftada gol atamayan ve formsuz bir dönem geçiren Kamerunlu golcü, ''5 veya 10 maç gol atamamam önemli değil. Önemli olan takımın sezon sonu şampiyon olması. Kazanmak ve şampiyon olmak en önemli şeydir'' sözlerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ'TA OYNARKEN PORTO'YU DÜŞÜNMÜYORDUM''

Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerde Porto'ya dönmeyi düşünmediğini söyleyen Aboubakar, ''Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynarken Porto'ya dönmek hiç aklımda yoktu. Sergio Conceiçao benim aklımı çeldi. Porto'ya dönmem konusunda beni ikna etti. Ben de ardından 2021'e kadar sözleşme imzaladım'' diye konuştu.

Porto, ligde Benfica'nın 2 puan önünde 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Aboubakar ise Porto formasıyla bu sezon toplam 38 maça çıkarken 26 gol ve 6 asist üretti.

(Sporx)

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