Aboubakar'lı Kamerun finale yükseldi!
Afrika Uluslar Kupası yarı final mücadelesinde Kamerun, Gana'yı 2-0 mağlup etti ve finalde Mısır'ın rakibi oldu.
Afrika Ulusları Kupası yarı finalinde Kamerun ile Gana karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'ın 73. dakikada oyuna girdiği Kamerun, Gana'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Kamerun'un golleri 72. dakikada Michael Ngadeu-Ngadjui ve ve Christian Bassogog'tan geldi. Kamerun'un 2. golünün asistini ise Vincent Aboubakar yaptı.
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