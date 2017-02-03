Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aboubakar'lı Kamerun finale yükseldi!

Afrika Uluslar Kupası yarı final mücadelesinde Kamerun, Gana'yı 2-0 mağlup etti ve finalde Mısır'ın rakibi oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afrika Ulusları Kupası yarı finalinde Kamerun ile Gana karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'ın 73. dakikada oyuna girdiği Kamerun, Gana'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Kamerun'un golleri 72. dakikada Michael Ngadeu-Ngadjui ve  ve Christian Bassogog'tan geldi. Kamerun'un 2. golünün asistini ise Vincent Aboubakar yaptı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Defne Joy Foster’ın annesi: Kızımın ölümüne onlar sebep oldu

Defne Joy Foster’ın annesi: Kızımın ölümüne onlar sebep oldu

Diriliş Ertuğrul'da 76. bölümde kim ölecek?

Diriliş Ertuğrul'da 76. bölümde kim ölecek?

Robot yarasa şaşkınlık içinde bıraktı

Robot yarasa şaşkınlık içinde bıraktı

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

Dengeler değişti! Dünyanın en iyileri belirlendi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA