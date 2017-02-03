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Ronaldinho açıkladı: Cumartesi İstanbul'dayım

Barcelona'nın ve Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'da olacağını açıkladı.

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Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, resmi Twitter hesabından yayınladığı kısa videoda "İstanbul'daki dostlarım, Cumartesi orada olacağız görüşürüz" diyerek, kısa süre sonra Türkiye'ye geleceğinin mesajını verdi. Ancak 36 yaşındaki yıldız, ülkemize neden geleceğine dair bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz yıllarda adı Beşiktaş ve Antalyaspor'la anılan sambacı, bir süredir herhangi bir takımda futbol oynamazken, eski takımı Barcelona'nın kulüp elçisi olarak atanmıştı. Brezilyalı oyuncunun, Katalan temsilcisini birçok etkinlik ve törende elçi unvanıyla temsil edeceği belirtilmişti.

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