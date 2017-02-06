Açıklandı! Dick Advocaat İspanya yolcusu!
Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi rakibi Krasnodar'ın hazırlık maçını izlemek için bugün İspanya'ya gidecek.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu’nda Rusya’nın FC Krasnodar takımı ile karşılaşacak olan takımımızın teknik direktörü Dirk Advocaat, rakip takımın hazırlık maçlarını izlemek için bugün İspanya’ya gidecek.
Rus temsilcisi Krasnodar’ın oynayacağı hazırlık maçlarını takip edecek olan teknik direktörümüz Advocaat, rakibimizi hazırlık kampının son döneminde yerinde takip edecek.
Teknik direktörümüz Dirk Advocaat, 08 Şubat 2017 Çarşamba günü akşam saatlerinde ise ülkemize dönecek.
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