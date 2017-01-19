Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Terim'e 10 bin lira tazminat ödeyecek
Mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Fatih Terim'e 10 bin lira tazminat ödemesini kararlaştırdı.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, twitter hesabından yaptığı paylaşım ve açıklamalarının hakaret içerdiği gerekçesiyle Türkiye Futbol direktörü Fatih Terim'e 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.
Kütahyalı daha öncede Fatih Terim ile Ünal Aysal arasındaki mesajlaşmaları yayınladığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
DHA
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