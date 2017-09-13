Ada'da son yıllarda gözden düşen Jack Wilshere'ın, şansını başka ülkede denemek için Fenerbahçe'yi seçtiği belirtildi

Transfer dönemi geçtiğimiz cuma günü kapandı. Ancak Fenerbahçe’de çalışmalar ara vermeden devam ediyor. İngilizler’e göre Sarı-Lacivertliler’in ocak ayındaki ilk bombası Jack Wilshere olacak. Peki birkaç sezon öncesine kadar İngilizler’in harika çocuğu, geleceğin en büyük futbolcusu olarak görülen Wilshere neden Fenerbahçe’ye ‘evet’ dedi?

Günah keçisi oldu

Wilshere henüz 16 yaşında Arsenal, 18 yaşında ise milli takım forması giymeye başladı. Daha liseye giderken ülkenin en popüler oyuncularından biri haline geldi. Bu durum, yıldız futbolcunun üzerinde büyük bir baskı yarattı. Wilshere, Arsenal’ın peş peşe yaşadığı kötü sezonlar sırasında zaman zaman özel yaşamıyla gündeme gelince bir anlamda günah keçisi ilan edildi. Buna yaşadığı sakatlıklar da eklenince Arsene Wenger’in gözünden düştü.

Bournemouth yaramadı

25 yaşındaki oyuncunun, geçtiğimiz sezon kiralandığı Bournemouth macerası da umduğu gibi geçmedi. Beklediği çıkışı burada da yapamayan Jack Wilshere, artık şansını ülke dışında denemek istiyor. İngiliz yıldıza en iyi teklifi ve kariyerinde yeni bir sayfa açması için en uygun şartları sunan takım Fenerbahçe oldu. Orta sahaya iki yönlü bir oyuncu isteyen Aykut Kocaman, Wilshere’ın tam aradığı isim olduğuna inanıyor.