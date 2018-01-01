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Adana Demirspor, Emrah Başsan için Galatasaray'a teklif yaptı

Galatasaray'da yeni transferlere yer açma adına gönderilmesi düşünülen Emrah Başsan'a ilk teklif Adana Demirspor'dan geldi.

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TFF 1. Lig ekibi, Emrah'ı sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlerde bulundu. Güney ekibinin 25 yaşındaki orta sahanın 225 bin euro olan yarım sezonluk maliyetini karşılaması halinde sarı-kırmızılılar bu transfere izin verecek. Emrah bu sezon Süper Lig'de bir dakika bile forma şansı bulamadı. Sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediye ile oynanan iki karşılaşmada oynarken 1 gol, 1 asistle takımın galibiyetlerine katkı sağladı.
 
(Sabah)

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