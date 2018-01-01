Adana Demirspor, Emrah Başsan için Galatasaray'a teklif yaptı
Galatasaray'da yeni transferlere yer açma adına gönderilmesi düşünülen Emrah Başsan'a ilk teklif Adana Demirspor'dan geldi.
TFF 1. Lig ekibi, Emrah'ı sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlerde bulundu. Güney ekibinin 25 yaşındaki orta sahanın 225 bin euro olan yarım sezonluk maliyetini karşılaması halinde sarı-kırmızılılar bu transfere izin verecek. Emrah bu sezon Süper Lig'de bir dakika bile forma şansı bulamadı. Sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediye ile oynanan iki karşılaşmada oynarken 1 gol, 1 asistle takımın galibiyetlerine katkı sağladı.
(Sabah)
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