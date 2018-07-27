Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Adana Demirspor, eski futbolcusu Mickael Pote'yi yeniden kadrosuna kattı

Adana Demirspor, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apoel'den ayrılan eski oyuncusu Mickael Pote'yi renklerine bağladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana Demirspor, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apoel'den ayrılan eski oyuncusu Mickael Pote'yi renklerine bağladı.

Adana Demirspor transferi “Tekrar hoş geldin kral” tweetiyle duyurdu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanlı Ay Tutulması bu akşam

Kanlı Ay Tutulması bu akşam

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA