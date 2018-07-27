Adana Demirspor, eski futbolcusu Mickael Pote'yi yeniden kadrosuna kattı
Adana Demirspor, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apoel'den ayrılan eski oyuncusu Mickael Pote'yi renklerine bağladı.
Adana Demirspor, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apoel'den ayrılan eski oyuncusu Mickael Pote'yi renklerine bağladı.
Adana Demirspor transferi “Tekrar hoş geldin kral” tweetiyle duyurdu.
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