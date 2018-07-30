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Adana Demirspor eski Manchester United'lı yıldız Anderson'u transfer etti

Adana Demirspor eski Manchester United'lı yıldız Anderson'u transfer etti

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Spor Toto 1. Lig'de iddialı bir kadro kurarak gelecek sezon Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Adana Demirspor, transferde bombayı patlattı! Manchester United'ın eski futbolcusu Anderson, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana temsilcisinin resmi sosyal medya hesabından Brezilyalı yıldızın transferiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Rüya değil, gerçek! Anderson Luis de Abreu Oliveira Adana Demirspor'da" ifadelerine yer verildi.

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