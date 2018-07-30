Adana Demirspor eski Manchester United'lı yıldız Anderson'u transfer etti

Spor Toto 1. Lig'de iddialı bir kadro kurarak gelecek sezon Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Adana Demirspor, transferde bombayı patlattı! Manchester United'ın eski futbolcusu Anderson, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana temsilcisinin resmi sosyal medya hesabından Brezilyalı yıldızın transferiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Rüya değil, gerçek! Anderson Luis de Abreu Oliveira Adana Demirspor'da" ifadelerine yer verildi.