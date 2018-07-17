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Adana Demirspor, Hamidou Traore'yi renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor'dan orta saha oyuncusu Hamidou Traore'yi kadrosuna kattı.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre geçen sezon  Karabükspor'da forma giyen 21 yaşındaki Traore, mavi-lacivertli takıma transfer  edildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, yeni transferin camiaya  hayırlı olmasını dileyerek, "Karabükspor takımında orta sahada oynayan genç ve  başarılı bir ismi renklerimize kattık." ifadesini kullandı.

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