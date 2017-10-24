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Adanaspor, Fethiye deplasmanında turla döndü

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Adanaspor deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor'u 2-1 yenerek 5. tura yükseldi.

Fethiyespor: 1 - Adanaspor: 2

Stat: Fethiye İlçe

Hakemler: Emre Malok, Kemal Elmas, Mehmet Emin Tuğral

Fethiyespor: Eser Altın, Mehmet Demirözü (Dk. 62 Cemil Adıcan), Efe Karaoğlu, Sinan Morgil, Metin Sevinç, Ömürcan Yıldırımlı (Dk. 41 Yiğit Gökoğlan), Enes Dada, İzlem Anıl Balakkız (Dk. 70 Ertuğrul Arslan), Yiğit Yöney, Burak Keskin, Anıl Arıcıoğlu

Teknik Direktör: Hüsnü Özkara

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Ahmet Bahçıvan (Dk. 61 Magaye Gueye), Vinicius, Bilal Yener Arıca (Dk. 86 Tevfik Altındağ), Sercan Kaya, Renan Diniz, Didi, Uğur Daşdemir, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse (Dk. 78 Renan Foguinho)

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Goller: Dk. 43 Yiğit Gökoğlan (Fethiyespor); Dk. 69 Bahattin Köse, Dk. 73 Gökhan Süzen (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 73 Efe Karaoğlu, Dk. 84 Metin Sevinç (Fethiyespor); Dk. 75 Bilal Yener Arıca (Adanaspor)

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