Adanaspor 2 Kasımpaşaspor 0
Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Adanaspor, evinde Kasımpaşaspor'u yenerek puanını 17'ye yükseltti.
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 19. hafta maçında Adanaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligde 5 haftadır kaybetmeyen Adanaspor 17 puanla 16. sıraya yükselirken, Kasımpaşa ise 21 puanla 12. sırada kaldı.
Goller: Dk. 4 Roni Gleison, Dk. 62 Rodrigo Digao (Adanaspor)
İLK YARI
4. dakikada ceza sahası içinde Veysel Sarı'dan topu kapan Roni, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Adanaspor maçta öne geçti: 1-0
16. dakikada soldan Vinicius'un ortasında ön direkte Roni kafayla topu Magaye'ye indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.
22. dakikada Tunay Torun'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Pavelka'nın şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Adanaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
60. dakikada Andre Castro'nun sağdan yaptığı ortada, altıpasta iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda kaleci Itandje iki hamlede topu kontrol etti.
62. dakikada Adanaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Vinicius, pasını ceza sahası dışındaki Digao'ya aktardı. Bu futbolcu, sağ çaprazda kaleye uzak mesafeden attığı şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 2-0
Adanaspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
ADANASPOR: 2 - KASIMPAŞA: 0
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Uygar Bebek
Adanaspor: Itandje, Ramos, Didi, Digao, Mustafa Sami Can Keskin, Foguinho, Tevfik Altındağ (Dk. 85 Cem Özdemir), Koman, Roni (Dk. 77 Ahmet Dereli), Vinicius (Dk. 63 Reynaldo), Magaye
Teknik Direktör: Levent Şahin
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku, Pavelka (Dk. 67 Turgut Doğan Şahin), Andre Castro, Tunay Torun (Dk. 77 Eduok), Adem Büyük (Dk. 67 Guanca), Koita
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Dk. 4 Roni Gleison, Dk. 62 Rodrigo Digao (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 10 Mustafa Samican Keskin, Dk. 17 Roni Gleison, Dk. 64 Renan Foguinho (Adanaspor); Dk. 8 Tunay Torun (Kasımpaşa)
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