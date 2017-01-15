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Fenerbahçe Adanaspor maçı için 2 bin 500 bilet sattı

Süper Lig'de bu akşam sahasında Adanaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de, mücadeleye saatler kala satılan bilet sayısının 2 bin 500 olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıyı Adanaspor maçıyla açıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
 
Sarı-Lacivertliler'de maç öncesinde taraftarın maça olan ilgisi ise kafalarda soru işareti yaratıyor. 
 
Yayıncı kuruluş beIN Sports'un bildirdiği veriye göre, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında bu akşam Adanaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maça saatler kala yalnızca 2 bin 500 adet bilet sattı.

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