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Adanaspor'dan savunmaya takviye

Süper Lig takımlarından Adanaspor, Gençlerbirliği'nden Halil İbrahim Pehlivan'ı kadrosuna kattı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor, Gençlerbirliği'nin sol bek oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, başkan Bayram Akgül ile görüşen Halil İbrahim Pehlivan, kendisini sezon sonuna kadar turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Hedefleri olan bir takıma geldiğini belirten 23 yaşındaki oyuncu, Adanaspor'a katkı sağlamak için sabırsızlandığını söyledi.

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