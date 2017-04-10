Adanaspor Eyüp Arın ile anlaştı

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, 3-1'lik Çaykur Rizespor maçı sonrası istifa etmişti. Levent Şahin, yayıncı kuruluşa canlı yayınında, "Oyuncular için ayrı parantez açmak istiyorum. 11 maça çıktım, yi niyetlerinden şüphem olmadı. Takımın bulunduğu konumun sorumluluk ve bilinciyle geldim. Ama bazen istediğiniz gibi olmuyor. Burada kimseyi suçlamaya gerek yok. Adana halkına ve Adanaspor taraftarına teşekkür ediyorum. İstifa ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Levent Şahin'in istifa ettiği Adanaspor'da yola devam edilecek isim belli oldu. Turuncu-Beyazlılar'da altyapı hocası Eyüp Arın takımın başına getirildi. Yönetimin sezon sonuna kadar Arın'la çalışacağı ifade edildi.