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Adebayor bu gece İstanbul'da

Ara transfer döneminde Beşiktaş'la da adı anılan Togolu yıldız forvet Emmanuel Adebayor'un bu gece menajeriyle birlikte İstanbul'da olacağı öğrenildi.

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Ara transfer döneminin bitmesine 1 gün kala Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de kulüpler ve futbolcular arasındaki temaslar hızlandı.

Ocak ayında birçok kez Beşiktaş'la adı anılan, daha sonra ise Siyah Beyazlılar'ın Demba Ba'ya yönelmesiyle transferinden vazgeçtikleri Emmanuel Adebayor'un bu gece menajeriyle birlikte görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Bonservisi yok

32 yaşındaki golcünün Beşiktaş'la mı yoksa bir Anadolu takımıyla mı görüşeceği belirsizliğini korurken, yıldız ismin bonservis problemi bulunmuyor.

Sezon başı Crystal Palace ile yollarını ayıran Adebayor, serbest kalmış ancak kendisine takım bulamamıştı.

Dünya devlerinde oynadı

Monaco, Arsenal, Manchester City, Tottenham, Real Madrid gibi kulüplerde forma giyen yıldız golcü, son olarak Togo'nun grup aşamasında elendiği Afrika Uluslar Kupası'nda 3 maçta da 90'ar dakika forma giydi ancak gol ya da asist yapamadı.

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