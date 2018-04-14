Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Adebayor Galatasaray'a 1 gol daha atarsa rekor kıracak

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Emmanuel Adebayor, yarınki rakipleri Galatasaray'a karşı 1 gol daha atarsa kariyerindeki lig maçları dikkate alındığında Aston Villa ile en çok skor ürettiği takım sarı-kırmızılılar olacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa, İngiltere, İspanya ve Türkiye'de toplam 8 farklı kulüpte top  koşturan Adebayor, bugüne kadar ligde en fazla golü Aston Villa ağlarına  gönderdi. Aston Villa filelerini 7 kez havalandıran Togolu yıldız, Galatasaray,  Newcastle United, Blackburn Rovers, Tottenham ve Derby County ağlarını ise toplam  6 kez sarstı.

Adebayor, ligde Galatasaray'a 1 gol daha atarsa en çok gol attığı  takım sıralamasında sarı-kırmızılılar, Aston Villa ile birlikte ilk sıraya  yükselecek. Adebayor, 2 ve üzeri gol atması durumunda ise en çok gol attığı takım  sıralamasında Galatasaray tek başına ilk sıraya çıkacak.

İki maçta 6 gol

Medipol Başakşehir'e 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan  Togolu yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında turuncu-lacivertli ekibin  sahasında, Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 3 kez gol sevinci yaşamıştı.

Deneyimli futbolcu, bu sezonun ilk yarısında yine turuncu-lacivertli  ekibin sahasında 5-1 kazandığı mücadelede de 3 kez fileleri havalandırmıştı.

Adebayor, bu hafta oynanacak maçla birlikte Türk Telekom Stadı'nda da  ilk kez sahaya çıkmış olacak.

Yıldız futbolcu, Galatasaray karşısındaki performansına benzer bir  durumu Arsenal formasıyla Derby County'ye karşı yaşamıştı. Adebayor, Derby'ye  karşı oynadığı 2 maçta da hat-trick yapmayı başarmıştı.

Adebayor'un gol attığı takımlar

Togolu yıldız, Fransa, İngiltere, İspanya ve Türkiye'de 8 farklı takım  formasıyla lig maçlarında toplam 154 gol sevinci yaşadı.

Türkiye'de şu ana kadar ligde toplam 18 kez fileleri havalandıran  Adebayor'un, lig maçlarında en fazla gol attığı takımların sıralaması ise şöyle:

7 gol: Aston Villa

6 gol: Galatasaray, Newcastle United, Blackburn Rovers, Tottenham,  Derby County

5 gol: Fulham

4 gol: Portsmouth, Swansea City, Birmingham, Montpellier, Manchester  City

3 gol: Manchester United, Everton, Arsenal, Reading, Chelsea, Bolton  Wanderers, Wolverhampton, Liverpool, Hull City, Almeria, Caen

2 gol: Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Watford, Southampton,  Sunderland, Stoke City, Burnley, West Ham United, West Bromwich, Wigan, PSG,  Nice, Bastia, Istres, Le Mans  125

1 gol: QPR, Real Sociedad, Racing Santander, Middlesbrough, Charlton,  Troyes, Strasbourg, Metz, Sochaux, Marsilya, Lille, Toulouse, Bordeaux, Monaco,  Rennes, Lorient, Wasquehal, Nancy, Chateauroux, Niort, Gueugnon, Beşiktaş,  Fenerbahçe, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor,  Trabzonspor, Gençlerbirliği.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 115. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul 115. bölüm fragmanı

6 aylık bebeğini çatıdan aşağıya attı

6 aylık bebeğini çatıdan aşağıya attı

28 Şubat davasında 21 sanığa müebbet

28 Şubat davasında 21 sanığa müebbet

Paha biçilmez el yazması Tevrat ele geçirildi

Paha biçilmez el yazması Tevrat ele geçirildi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA