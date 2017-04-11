Göksel Gümüşdağ: Adebayor, Galatasaray'a karşı özel bir motivasyonla oynadı diyemeyiz

Başakşehir ve kulüpler birliği başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

Biz Galatasaray ile ilk defa maç yapmıyoruz, bu sezon 3 kez onlarla oynadık. Bizim için önemli olan yarışta var olmaktı, kazanarak bunu gösterdik. Ben de teknik direktörümüz ve oyuncularımızı kutladım. Biz kazandığımızda da mağlup olduğumuzda hep beraber olduk, inşallah bu güzel oyunun devamını getiririz.

Biz şampiyonluk hedefini ağzımıza almadık, zaten şuana kadar ki performansımız şampiyonluk kadar değerli. Galatasaray'ı yendiğimiz halde hala ben şampiyonluktan bahsetmiyorum. Daha 7 hafta var ve maçları tek tek düşünüyoruz. Biz şansımızı sonuna kadar değerlendirip, sonunda nerede olacağımızı hep beraber görmek istiyoruz.

2 kulvarda da yarışa devam ediyoruz, tabi Beşiktaş'ın tecrübeleri avantajları var ama biz de mücadele edeceğiz. Kupada ise neden şampiyonluk olmasın? Bizimde şansımız herkes kadar var.

Adebayor'un bize maliyeti çok uygundu, imza parası ve bonservisi yoktu, bize olumlu katkı verdi, karakteri de çok iyi çıktı. Ben de maçtan sonra kendisini tebrik ettim, bütün takım arkadaşları da onu soyunma odasında alkışladı. Adebayor, Galatasaray'a karşı özel bir motivasyonla oynadı diyemeyiz, başka takımlara da gol attı.

Ben Tudor'a cevap vermiş olmayayım ama gerçektende Tudor'un dediği doğru Barcelona gibi oynadık.

Bizim takımı almak istediklerini ilk defa sizden duyuyorum, bize böyle bir teklif gelmedi fakat ilerde böyle bir şey olursa düşünebiliriz. Uluslararası bir grupla işbirliği yapabiliriz. Alt yapı konusunda bazı Avrupa kulüpleriyle ortak çalışma yapabiliriz.

Video hakem uygulamasından dönüş yok!

Video hakem konusunda öncü biz olalım dedik, o günden bu güne hala bunun için mücadele ediyor. Video hakem artık futbolda vazgeçilecek bir konu değil. Video hakem 2 yöntemle uygulanıyor, biri basketbolda olduğu gibi kenarda bir hakem izliyor ihtiyac duyulursa bakılıyor. Diğeri ise bir video odasında maç izleniyor, eğer yanlış karar görülürse sahaya müdahale ediyorlar. Son kararı ise orta hakem veriyor, oyunu yavaşlatmıyor ve doğru anlamda maça direkt etki ediyor.

Video hakem uygulaması, hakemleride rahatlatacak, ayrıca video hakem yokken de maçlar dakikalarca durabiliyor, video hakemle bu daha az olacak. Video hakem bir fırsattır bunun öncülüğünü de bizim yapmamız gerekiyor. Video hakem uygulaması sezon sonuna yetişemeyebilir ama sezonun 3. çeyreğinde devreye sokabiliriz.

Yabancı kuralı konusunda kulüpler arasında bir zıtlaşma yok. Lig bittikten sonra değerlendirme yapılabilir zaten bir şeyler değişecekse de gelecek yıllar için olur sezon devam ederken kural değişmez.

Küme düşmeyi kaldırmak mümkün değil!

Bu sezon küme düşme kaldırılması mümkün olamaz, biz kulüpler birliği olarak böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Kimse düşmedi peki çıkan takımlar ne olacak. 21 takımla mı mücadele edeceğiz. Bunları tasvip etmek mümkün değil, bir organizasyon var ve böyle konuların konuşulması hiç mantıklı değil.