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Adebayor ilk idmanına çıktı

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Emmanuel Adebayor, takımla ilk çalışmasını yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Togolu golcü Emmanuel Adebayor, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Turuncu-lacivertli takımla 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Adebayor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla tanışan tecrübeli futbolcunun, idmanın tamamında çalıştığı belirtildi. Adebayor'un hırslı olduğu ve formda bir görüntü sergilediği bildirildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 4 Şubat Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

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