Aytemiz Alanyaspor evinde Medipol Başakşehir'i 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası açılış maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Alanyaspor 4-1 kazandı.

Maçta Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 32. ve 87. dakikada Junior Fernandes, 66. dakikada Efecan ve 81. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Başakşehir'in tek golünü 84. dakiakda Riad Bajic attı. Mücadelenin 71. dakikasında Başakşehir'de Epureanu, hakem Cüneyt Çakır'dan gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Maçın 90. dakikasında ise Emre Akbaba 2. sarıdan kırmızı kart ile Alanyaspor'u 10 kişi bıraktı.

Medipol Başakşehir bu sonuçla 50 puanla 2. sırada yer aldı. Aytemiz Alanyaspor ise 27 puanla 13. sıraya yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Kerim Frei'ın, korner çizgisine yakın bölgeden ceza sahasına ortasında, arka direkte Caiçara'nın kafa vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz topa sahip oldu.

14. dakikada Medipol Başakşehir savunmasının hatası sonrası topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası çizgisine kadar gelerek şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan, üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

28. dakikada Epureanu'dan kaptığı topla sağdan ceza alanına giren Mbilla'nın vuruşunda, top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

32. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Mbilla, Junior Fernandes'e topuk pası çıkardı. Attamah'ı geçen Junior Fernandes'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada kaleci Volkan Babacan'ın hatalı pasında top, Mbilla'nın önüne düştü. Bu futbolcu topu Emre Akbaba'ya çıkardı. Ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın şutunda, Volkan Babacan topu kontrol etti.

53. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Haydar’dan döndü. Dönen topu Bajic karşıladı. Bu futbolcunun vuruşunda top bir kez daha kaleciden döndü.

66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Taha’nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’dan döndü. Dönen topu kale önünde Efecan ağlara gönderdi. 2-0

81. dakikada Cenk Ahmet’in pasıyla ceza sahasına giren Fernandes topu sol kanattaki Emre’ye aktardı. Emre bekletmeden vuruşunda ağları sarstı. 3-0

84. dakikada sol kanattan Elia rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi ve sert vuruşunda kaleciden dönün topu Bajic tamamlayarak, ağları havalandırdı. 3-1

88. dakikada hızlı gelişen atakta topla birlikte ceza sahasına giren Fernandes kaleciyi de geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

Öte yandan, karşılaşmayı izlemeye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile ilçede yaşayan şehit ailelerine yapılan yardım kampanyasında toplanan paraların hesap cüzdanlarını, maçtan önce düzenlenen törenle ailelere teslim etti.

İLK 11’LER

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Sackey, Gassama, Efecan, Nskala, Tzavellas, J.Fernandes, Taha, Emre, Mbilla, Welinton

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Mossoro, Visca, Kerim, Mevlüt