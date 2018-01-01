Adebayor'dan Beşiktaş itirafı

Tecrübeli yıldız, Medipol Başakşehir, Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'ndan övgüyle bahsetti. Adebayor, kariyerinde çalıştığı en kötü teknik direktörü seçerken hayatında yaşadığı en zor an olan terör saldırısını ve ailesiyle yaşadıklarını anlattı. İşte Adebayor'un röportajından öne çıkanlar:

"Göksel Gümüşdağ, Başakşehir'in 1 numarası, hepimiz onu çok seviyoruz. Kişiliği çok farklı, onun futbola olan tutku ve sevgisini görebilirsiniz. Berabere kaldığımızda ya da yenildiğimizde eminim yemek yemiyor, uyuyamıyordur. Lige farklı bir bakış açısı getirmeye çalışıyor. Bu yüzden ona saygı duyuyorum, benim için harika bir insan."

"RAKİP KİM OLURSA OLSUN AVCI'NIN MUTLAKA BİR ÇÖZÜMÜ VARDIR"

"Abdullah Avcı, çalıştığım en iyi hocalardan biri. Oyuna yaklaşımı, oyuncularıyla iletişimi, takımın oynayacağı oyunu anlatması... Çünkü kime karşı oynarsak oynayalım hep bir çözümü oluyor. Çalıştığım hocalar arasında ilk üçe girebilir"

"Başakşehir'de kupa kazanıp kazanamayacağımı bilemem ama tabii ki isterim. Ben futbolcuyum, hedefim için sonuna kadar giderim. Mayısta kimin şampiyon olacağını göreceğiz."