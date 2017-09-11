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Adem Büyük anlaşma gereği kadroda yok

Yeni sezon öncesi birçok takviye yapan ve transferin bitimine sayılı günler kala Kasımpaşa’dan Adem Büyük’ü kadrosuna katan Evkur Yeni Malatyaspor, iki kulüp arasındaki anlaşma gereği Adem’i, maç kadrosuna almadı.

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Süper Lig’e bu sezon yükselen ve yaptığı transferlerle sezon öncesinde adından söz ettiren Evkur Yeni Malatyaspor, transferin bitimine sayılı günler kala Kasımpaşa’dan Adem Büyük’e imza attırmıştı. Sarı-siyahlılar, iki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği tecrübeli oyuncuyu, Kasımpaşa deplasmanında oynayacakları maçın kadrosuna dahil etmedi. Adem Büyük’ün önümüzdeki hafta sahada olması bekleniyor.

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