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Adem Büyük, Fatih Terim'in transfer listesine girdi

Yardımcı bir forvet arayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in Adem Büyük’ü adaylar arasına yazdığı ortaya çıktı.

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Süper Lig’de önümüzdeki sezondan sonra 14 olan yabancı sayısında kademeli olarak düşüş yaşanacak. Bu nedenle Galatasaray, transfer sürecinde potansiyelli yerli futbolculara da ağırlık veriyor. Gomis’in yanına mutlaka yardımcı bir forvet isteyen Fatih Terim’in bu doğrultuda Adem Büyük’ü adaylar arasına yazdığı öğrenildi. 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Yeni Malatyaspor’dan alacaklarına karşılık ayrılmaya çalışan Adem, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. Bonservis sorununu çözerse, Terim Adem’i çok istiyor.

(Fanatik)

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