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Adem Ljacic: Beni asistlerimle konuşacaksınız

Beşiktaş formasıyla ilk kez taraftarlarının önüne çıkan Adem Ljacic, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında konuştu.

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Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Adem Ljacic, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Maçı değerlendiren Ljacic, "Benim için duygusal anlamda yoğundu, taraftarlarımız önünde ilk maçıma çıktım. Sonuçta kazandığımız bir maç. Mutluyum, keyifliyim. Medel'in atılması sonrasında 10 kişi oynamak zorunda kaldık, zorlandık ama kazanmasını bildik" ifadelerini kullandı.
 
Attığı güzel paslar için konuşan Sırp oyuncu, "Benim özelliklerimden biri asist yapmak. Kişisel anlamda iyi bir akşam oldu. Takım da genel olarak iyi bir performans ortaya koydu ve kazanmayı hak ettik" dedi.
 
Adem Ljacic, "Seni gollerinle mi, asistlerinle mi konuşacağız?" sorusuna da, "Asistlerimle" cevabını verdi.

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