Adem Ljajic Beşiktaş'a imza atmak için yola çıktı
Beşiktaş, Adem Ljajic ve kulübü Torino'yla her konuda anlaşmaya vardı.
Torino'dan Ljajic için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş mutlu sona ulaştı.
Siyah beyazlılar Sırp futbolcu ve kulübü Torino'yla her konuda anlaştı.
Transfer için gerekli evrakların yetişmesi halinde transfer açıklanacak. Sabah saatlerinde uçağa binen 26 yaşındaki oyuncunun öğleden sonra İstanbul'da olması bekleniyor.
Adem Ljajic'in menajeri Meris Dolovac, Sırp futbolcu ile birlikte Beşiktaş için İstanbul'a geliyor. İşte Dolovac'ın yaptığı paylaşımlar;
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