Adı Beşiktaş ile anılan Dario Benedetto'nun menajeri Roma'yı hedef gösterdi

Aboubakar transferini bir türlü sonuçlandıramayan Beşiktaş'ta forvet listesi her geçen gün biraz daha uzarken, gündeme gelen isimlerden biri de Arjantin'de Boca Juniors forması giyen Dario Benedetto olmuştu.

Oyuncusunu Roma'nın istediğini söyleyen Benedetto'nun menajeri Ruggero Lacerenza, bonservis bedelinin 15-20 milyon euro seviyesinde çözülebileceğini kaydetti.

Centro Suono Sport Radyosu'na konuşan Ruggero Lacerenza, "Roma'nın Benedetto'ya karşı güçlü bir ilgisi var. İtalya'da birçok takım ilgi gösteriyor. Ama şu andaki en sonut seçenek Roma olarak gözüküyor" dedi.

Bonservis hakkında konuşan menajer, "Benedetto merkez forvet olarak oynayan, çok hızlı bir isim. Hücumda diğer pozisyonlara da kolay adapte olabilir. Sanırım yeni bir maceraya hazır. 27 yaşında ve formunun zirvesinde. Bonservisi müzakerelere göre 15-20 milyon euro seviyesini geçmez. Önümüzdeki günlerde görüşebiliriz" sözlerini kullandı

*Geçen sezon 23 golle Boca Juniors'un şampiyonluğunda kilit rol oynayan 27 yaşındaki Benedetto 1.75 boyunda. (Sporx)