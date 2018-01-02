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Adı Fenerbahçe ile anılan Kemar Lawrence'ın menajeri: İyi ve doğru bir teklif gelirse New York Red Bulls kabul eder

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen sol bek Kemar Lawrence için açıklama geldi. Menajer Ralph, 'Eğer iyi ve doğru bir teklif gelirse, New York Red Bulls kabul eder' dedi.

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Devre arası transfer döneminde sol kanadını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündemde duruyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, New York Red Bulls forması giyen sol bek Kemar Lawrence ismi dikkat çekiyor. 25 yaşındaki Jamaikalı futbolcu için menajerinden ilginç açıklamalar geldi.

Aynı zamanda eski bir futbolcu olan menajer Damani Ralph, Lawrence'ın rahatlıkla Türkiye'de oynayacak seviyede olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin oyuncusunu transfer listesine aldığını aktaran menajer Ralph, şu ifadeleri kullandı: "Eğer doğru ve iyi bir teklif gelir New York Redbulls anlaşmaya razı gelir. Fenerbahçe'den gelen ilgiyi doğrulayabilirim ve transfer listesine aldılar bu kış transfer dönemi için."

Jamaikalı yıldızın özelliklerini de sıralayan Ralph, "Şu an transfer için bir şeyler söylemek erken. Ancak Lawrence Türkiye'de rahatlıkla oynayabilir. Hatta Avrupa'da her ligde oynayabilir" dedi.

Skorer

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