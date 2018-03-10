Adriano: Defans düzeni için çok çalışıyoruz. Hocamız da bizi buna odaklıyor

Adriano’nun açıklamaları şu şekilde:

"Ev ödevimizi iyi yaptık"

"Bugün bizim için çok önemli bir maçtı. Başakşehir'in puan kaybetmesiyle birlikte avantaj yaşayacağımız bir gündü. Kendi evimizde ev ödevimizi iyi yaptığımızı düşünüyorum."

"Önce defansta düzenli..."

"Konsantrasyon çok önemliydi, bugün de iyi konsantre olduk. Önce defansta düzenli olacaksınız ki hücum organizasyonunuz olsun. Bunun üzerine çok çalışıyoruz, hocamız da buna odaklıyor. Büyük bir çalışmayla sahada bunu ortaya çıkarıyoruz."