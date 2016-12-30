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Advocaat, Aziz Yıldırım'ı ikna edemedi!

Hollandalı hoca, orta saha, sağ bek ve sol açığa takviye istedi. Bu talebin bütçelerini aşacağını düşünen başkan Aziz Yıldırım, 2 oyuncu alıp yola devam etmekte ısrarcı.

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Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra takıma sadece Jeremain Lens’i kazandıran ve bu takviyesiyle hedefi 12’den vuran Dick Advocaat, devre arası dönemi için yönetimden 3 takviye istedi. Hazırladığı rapora ofansif orta, sol açık ve sağ bek talebini yazan Hollandalı, başkan Aziz Yıldırım ile kurmaylarını ikna edemedi.
 
Finansal açıdan UEFA’nın takibinde oldukları için bu 3 ihtiyacı da karşılamalarının imkansız olduğunu savunan idareciler, Advocaat’la yaptıkları görüşmede “Maddi durumumuz ortada. Sadece 2 takviye yapabiliriz gibi duruyor” ifadelerini kullandılar.
 
BİR İHTİMAL VAR..
 
Başkan Yıldırım şu an için 2 transferde diretse de kaynak yaratmak için de arayışlara devam ediyor. Kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Gregory Van Der Wiel’in dışında talipleri Jose Fernandao ile Aatif’ın elden çıkartılması halinde maddi olarak rahatlayacaklarını düşünen yöneticiler ancak bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda hocanın istediği tüm bölgelere oyuncu alabileceklerinin altını çizdiler.

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