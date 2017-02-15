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Advocaat Fernandao'yu takımdan göndermediği için çok pişman

Trabzonspor'un Mehmet Ekici takasında talep ettiği Fernandao'yu takımdan göndermeyen Advocaat'ın, aldığı bu karardan dolayı çok pişman olduğu belirtildi.

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Sezon sonunda Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve bordo-mavili kulüpte kalmayacağını açıklayan Mehmet Ekici, Fenerbahçe ile anlaşmış, bunu kulübüne de iletmişti. Trabzonspor ise Ekici'ye karşılık sarı-lacivertlilerden Fernandao'yu istedi; ancak Dick Advocaat, o dönemde goller atan ve takıma olumlu katkı sağlayan Brezilyalı golcünün takımdan ayrılmasına izin vermedi. Takas gerçekleşmedi, transfer yattı...
 
Gelinen son noktada Fernandao'nun sisteme uymaması ve zorluk derecesi yüksek maçların hiçbirisinde takıma katkı sağlamaması ise Hollandalı teknik adamı hayal kırıklığına uğrattı. Advocaat'ın Fernandao yüzünden büyük pişmanlık yaşadığı ve Mehmet Ekici takasında kullanılmasına izin vermediği için suçluluk duyduğu bildirildi.

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