Advocaat Kayserispor maçından sonra içini Cor Pot'a döktü

Geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında çok iyi futbol oynamasa da dişli rakibini 1-0 mağlup eden fakat Kayserispor maçında resmen bozguna uğrayan Fenerbahçe’de teknik direktör Dick Advocaat isyanı çıktı. 4-1’lik hezimetin ardından Kayserispor maçının kritiğini yapan ve içini yardımcısı Cot Pot’a döken Hollandalı teknik adam, tecrübeli futbolcuların umarsız tavırlarından ve öğrenmeye kapalı hallerinden bir hayli şikayetçi olurken, yaşanan olumsuz durumun bundan önce defalarca Aziz Yıldırım’a anlatıldığı ortaya çıktı.



ADVOCAAT İSYANI!

Adanaspor beraberliğinden sonra maç sonunda ‘Hala olayın ciddiyetini kavrayamamış futbolcular var, bir iki oyuncu haricinde diğerlerinin bir şey yapmadığını görüyorum’ açıklamasını yapan Aziz Yıldırım, Advocaat’ın ‘Doymuş futbolcu’ serzenişini haklı bulurken, deneyimli teknik adamın Kayserispor maçından sonra patlama yaptığı ve yardımcılarına;



"HEPSİ HER ŞEYİ BİLİYOR!"

“Takımda tecrübeli futbolcular hiçbir uyarıyı dikkate almıyor, hepsi ben bu işi biliyorum bu yaştan sonra bunları mı yapacağım havasındalar. Futbolcular gelişime, öğrenmeye kapalılar bu durum böyle devam ettikçe takım olarak sürekli geriye gideceğiz. Avrupa’da o kadar yıl çalıştım, görev aldım fakat ilk defa böyle bir tecrübe yaşadım. Özellikle Türk futbolcular çok isteksiz ve bu saatten sonra bunları mı öğreneceğiz tavırlarındalar. Yabancı oyunculardan bir iki isim hariç diğerleri de ortama ayak uydurmuş durumdalar. Madem bu oyuncular her şeyi biz biliyoruz, gerek yok hallerindeler o zaman benim burada durmama gerek yok” dediği öğrenildi.

Levent GÜLTEKİN / StarSpor