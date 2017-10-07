Advocaat, İsveç'in Lüksemburg'u 8-0 yenmesi sonucu büyük şok yaşıyor
Hollanda Teknik Direktörü Advocaat, İsveç'in Lüksemburg'u 8-0 yenmesi sonucu büyük şok yaşıyor.
Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Hollanda, Fransa ve İsveç ile ilk iki mücadelesi veriyor.
Hollanda'da Teknik Direktör Dick Advocaat, İsveç-Lüksemburg maçıyla ilgili kendisine yöneltilen averaj farkını açabilirler biçimindeki soruya '8-0 yenecek değiller' diye yanıt vermişti. Grupta 16 puanı bulunan İsveç, 9. maçta Lüksemburg'u 8-0 yendi ve Advocaat'ın sözlerini boşa çıkardı.
Grupta henüz 9. maçını oynamayan Fransa'nın 17, aynı durumdaki Hollanda'nın 13 puanı ve + 5 averajı bulunuyor.
Puanını 19'a yükselten İsveç, averajı ise +19 yaptı. Hollanda, Belarus'u yenerse puanını 16 yapacak. Son maçta İsveç ile kozlarını paylaşacak Hollanda'nın rakibini yense bile averaj farkını kapatması oldukça zor görünüyor. (Fotomaç)
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