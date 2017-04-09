Advocaat neden oyuncu değiştirmedi? Açıkladı!

Dick Advocaat'ın açıklamaları şöyle:

Zor bir maçtı. Akhisar topun arkasında başarılı durmayı başardı. Boş alan bulmakta zorlandık. Biz konsantre olabildik bugün. Özellikle 2. yarı fırsatları bulduk ve kazanmasını bildik.

İnsanların anlaması gereken şey şu. Volkan'ı oyuna almayı düşünüyordum. O anda 2. golü attık. Ondan sonra değişiklik yapmaktan vazgeçtim. Oradan sonra başka bir hikaye çıktı ortaya.

Maçın ilk yarısında fena değildik. Gol atmamamıza rağmen. Başakşehir'i yenmiş bir takıma karşı oynadık. Oyunu kontrol ettik, ancak istediğimiz golü atamadık ilk yarıda. Bazen şunu düşünüyorum. İkili mücadelelerde sert olmamız lazım. Ancak o işleri yapacak tipte oyuncularımız yok.