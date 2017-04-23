Advocaat'ın derbideki lideri; Mehmet Topal

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi çalışmalar son aşamaya gelirken, kadrodaki tecrübeli futbolculara büyük iş düşecek. Dirk Advocaat da tecrübeli oyuncularının hem saha içi hem de saha dışı faktörlere karşı hazır halde olmasını bekliyor. Özellikle de Mehmet Topal'a büyük sorumluluk düşüyor. Advocaat, tecrübeli orta sahaya takım içi liderliği konusunda güveniyor. 30 yaşındaki yıldızın sakin yapısı ve başarılı görüntüsü beklentileri artırıyor.

Maç sıkıntıya girdiği anlarda da, takım öne geçse de Mehmet Topal'ın bir lider gibi arkadaşlarını yönlendirmesi umuluyor. Teknik heyetin en güvendiği isim olan milli futbolcu, kritik derbide bir kez daha sorumluluk üstlenecek.

Sol Aatıf'a emanet

Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Dirk Advocaat'ın, sol kanatta Aatıf'ta karar kıldığı öğrenildi.

Hafta boyu yapılan taktik çalışmalarda Hollandalı teknik adam, genelde iskelet kadroyu denedi. Ancak sol kanatta alternatifler üzerinde durdu. Sow, Volkan Şen, İsmail Köybaşı'nı bu bölgede deneyen Advocaat'ın, son haftalarda olduğu gibi Aatıf'ı tercih etmesi bekleniyor.

Fernandao'nun sezonu kapaması sebebiyle ileri uçta sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde Van Persie'nin formu teknik heyeti sevindirdi. Yoğun maç trafiğini kaldırmakta zorluk çeken futbolcu lige verilen arada iyi çalıştı ve dinlendi. Derbi maça da fiziksel açıdan hazır hale geldi. Bu sezon oynanan Galatasaray ve kupadaki Beşiktaş maçında takımın gollerinin tamamını atan futbolcudan bugünkü maçta da iyi işler bekleniyor.

Kjaer'de sorun yok

Sarı-lacivertli takımda kritik Galatasaray derbisi öncesi sevindirici haber Simon Kjaer'den geldi. Derbi öncesi son çalışmasını yapan Fenerbahçe'de Kjaer sahaya çıktı ve takımla birlikte yer aldı. Danimarkalı yıldız, son 2 günde takımla bütün antrenmanlarda bulundu.