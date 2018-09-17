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Advocaat resmen Utrecht'te

Hollanda ligi ekiplerinden Utrecht, bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Advocaat ile sözleşme imzaladı.

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Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden  Utrecht, teknik direktörlük görevine bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick  Advocaat'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Advocaat ile 1 yıllık  sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, futbolculuğunda 1983-1984 sezonunda Utrecht'te forma giyen  Advocaat'ın, teknik direktörlük kariyerini burada tamamlamak istediği ifade  edildi.

Ligde bu sezon oynadığı 5 maçta 5 puan toplayabilen Utrecht, puan  tablosunun 14. basamağında bulunuyor.

Advocaat'ın son olarak geçen sezonun ikinci yarısında çalıştırdığı  Sparta Rotterdam, küme düşmüştü.

Hollanda Milli Takımı'nda 3 dönem görev alan Advocaat, 2016-2017  sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV, Glasgow Rangers,  Zenit ve Sparta Rotterdam kulüplerinin yanı sıra Rusya Milli Takımı'nın da teknik  direktörlüğünü üstlenen Advocaat, 2016'nın şubat ile mayıs ayları arasında  Feyenoord Kulübünün teknik heyetine danışmanlık yapmıştı.

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