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Advocaat, Ryan Babel'i Hollanda Milli Takımı kadrosuna çağırdı

Beşiktaşlı Ryan Babel'in yükselen formuna Advocaat da kayıtsız kalamadı, sıkıntılı günler geçiren Hollanda Milli Takımı'nı kurtarması için futbolcuya davet gönderdi.

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Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın formda ismi Ryan Babel, teknik direktör Dirk Advocaat tarafından aday kadroya dahil edildi. Portakallar'ın 7 Ekim'de Belarus ve 10 Ekim'de İsveç'e karşı oynayacağı maçlar için açıklanan listede, hafta arasında Leipzig filelerini havalandıran Babel de yer aldı.

Milli takım formasını 42 kez giymesine karşın son olarak Kasım 2011'de Portakallar'da boy gösteren tecrübeli futbolcu, böylece altı yıl aradan sonra yeniden milli takıma çağrılmanın mutluluğunu yaşadı. Babel ilk olarak 2005'te Van Basten yönetiminde milli olmuştu.

RVP yok, Janssen var

Galatasaray'dan gittiği Nice ekibinde forma bulmakta zorlanan Wesley Sneijder kadroya alınmazken, Fenerbahçeli Robin van Persie'ye de davet gitmedi. Ancak sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Vincent Janssen aday kadroya alındı. Hollanda A Grubu'nda Fransa ve İsveç'in ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Skorer

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