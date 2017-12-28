Advocaat, Ryan Donk için Galatasaray'ın kapısını çalacak

Galatasaray’da kadroda şans bulmakta zorlanan Ryan Donk için Hollanda’dan flaş bir iddia geldi. Sarı-kırmızılılarda son 3 sezondur istenen seviyeye ulaşamayan tecrübeli futbolcuyu Dick Advocaat’ın takip ettiği belirtildi.

Hollanda’da Sparta Rotterdam’ın başına geçen Advocaat’ın, Türkiye’de çalıştığı dönemden de bildiği ve vatandaşı Donk için transfer hareketine geçeceği öne sürüldü.

Yeni yılı beklediği ifade edilen Advocaat’ın, transfer dönemi açılır açılmaz Ryan Donk başta olmak üzere listesindeki futbolcular için çalışmalar yürüteceği kaydedildi.

(Skorer)