Advocaat Sow'a sarıldı

Kanarya’da Teknik Direktör Advocaat, kurtarıcısını buldu. Fenerbahçe’de son dönemde yaşanan gol sıkıntısını Fernandao ve Van Persie ile çözemeyen Hollandalı teknik direktör, Senegal’in elenmesiyle Moussa Sow’un erkenden gelip, antrenmanlara başlaması sonrasında rahat bir nefes aldı.

SANA İHTİYACIM VAR

Milli Takım’dan direkt geldiği için maç ve idman eksiği olmayan Sow’un çalışmalardaki performansından memnun kalan Advocaat, yıldız futbolcuyla bir görüş- me yaparak, “Seni derbide ilk 11’de sahaya sürmeyi düşünüyorum. Belki biraz yorgunsun ama takımın sana ihtiyacı var” dedi.

FORVET TEK Mİ ÇİFT Mİ?

Senegalli golcü de hocasına, “Siz merak etmeyin. Ben hazırım. Hiçbir sıkıntı yok. Elimden geleni yapıp golümü atacağım” dedi. Advocaat’ın Sow’u tek forvet mi çıkaracağına henüz karar vermediği, Fernandao ya da Ven Persie’den birisini de ilk 11’de sahaya sürebileceği öğrenildi.

Fener kimliğimiz yeter

Moussa Sow, “Beşiktaş son dönemde formda. Ama biz de Fenerbahçe’yiz. Sahaya çıkıp gerçek kimliğimizi ortaya koyarsak derbiyi kazanırız” dedi.

Fenerbahçe’nin golcüsü Moussa Sow, Beşiktaş’ı yenecek güçte olduklarını söyledi. FB TV’ye konuşan Senegalli oyuncu, “Beşiktaş’ın son dönemdeki form durumu iyi gözüküyor. Geçtiğimiz yılın devamı niteliğinde bir sezon yaşıyorlar şu anda. İyi oynayıp, iyi mücadele ediyorlar ama biz de Fenerbahçe’yiz. Ne olursa olsun, hiçbir şekilde düşünmeden sahaya çıkıp Fenerbahçe kimliğimizi göstermemiz gerekiyor. Biz her zaman galibiyet için sahaya çıkarız. Herkes bizden bunu bekliyor ve bizim de maça en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor” diye konuştu. Sow, Afrika Kupası için de “İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. 3 maç oynadım, 1 de gol attım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım” yorumunu yaptı.