Advocaat: van Persie en iyi forvetlerimizden biri

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Dick Advocaat, Robin van Persie ile ilgili bir açıklama daha yaptı.

Bir basın mensubundan gelen, "Fransa maçında Van Persie, ilk 11'de olacak mı?" sorusuna Advocaat, "Eğer Milli takım kadrosundaysa, oynayabilir demektir. Fakat, kimin forvet oynayacağını şu an bilmiyorum. Bu yüzden söyleyemem. Oyuncularım da bilmiyor. Kadro için kararımı perşembe gecesine kadar vermiş olacağım." cevabını verdi.

Advocaat, Van Persie ile ilgili hafta başında yaptığı açıklamada ise, "Van Persie, elimizdeki en iyi forvetlerden biri. Onun hala bu kadroda yeri ve rolü olduğunu düşünüyorum." demişti.

34 yaşındaki Robin van Persie, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçta 199 dakika forma giydi ve henüz gol atamadı.

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