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Advocaat'tan maç sonu önemli açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Adanaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile 2-2 berabere biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Dick Advocaat, özellikle ilk yarıdaki oyundan memnun olmadığını söylerken oyuncuları ile yarın görüşeceğini dile getirdi.
 
İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın maçı sonu açıklamaları...
 
''Biz daha iyi başlamamız gerektiğini biliyorduk. Kendi sahanızda Adanaspor ile 2-2 berabere kalıyorsanız, bu yetmez.''
 
''Maçın 2. yarısında fena değildik. İyi oynadık demiyorum ama takımımız birlikte mücadele etti, çok çalıştı. Ama ilk yarıya bakarsak her adımımızda geç kaldık. Adanaspor'un Başakşehir ile oynadığı maça benzettim bu maçı. Pozisyonlarda geç kaldık. Yarın oyuncularıma bunun sebebini soracağım.''
 
''Aatif konusunda bir kriz yok. Taraftarları anlıyorum. Sadece 1 oyuncuyu suçlayamayız bu skordan dolayı.''

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