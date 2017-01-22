Advocaat'tan önemli açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Başakşehir'i 1-0 yenip zirveye ortak oldukları maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Dick Advocaat'ın flaş röportajdaki sözleri:

"En iyi maçımız değildi. Takımız çok mücadele etti, istediğimiz skorla ayrılmamız için. Kazanmamız gerekiyordu. 3 puandan ötürü çok memnunuz. Hala şampiyonluk yarışındayız. İyi bir takıma karşı zor bir maç oldu ama kazanmayı hak ettik."

Mehmet Topal'ın yokluğu hakkında...

"Takım performansını, bireysel performansların önüne koyarım. Tüm oyuncularımız gerçekten büyük bir mücadele örneği gösterdiler. Herkes iyi oynamadı ama mücadeleyi gösterdiğimizde ve bunu rakibe yansıttığımızda fark yaratmış duruma geliyoruz. Başakşehir'e karşı ilk maçta çok daha iyi yonadık. Bu akşam biraz daha mücadele maçıydı ama 3 çok kritik puan aldık."

Ozan Tufan neden 45'te oyundan çıktı?

"Bacağında bir problem yaşadı. Böyle karşılaşmalarda yüzde 100 fit olmalısınız, o an yüzde 100 değildi ve biz de kenara geldik."

İkinci yarının başındaki tartışılan pozisyon...

"Net bir elle oynama var, penaltı. Görüyorsunuz değil mi?"