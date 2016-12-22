Advocaat'tan önemli transfer açıklaması
Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik adamı Dick Advocaat, Menemen Belediyespor maçının ardından transfer hakkında konuştu. İşte Fenerbahçe'nin hocası Dick Advocaat'ın transfer sözleri...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Menemen Belediyespor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
İşte Dick Advocaat'ın sözleri:
"Beklentiler, kazanmamız yönündeydi. Sahaya çıkıp gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Zorlu bir maçta, iyi mücadele eden bir rakiple karşılaştık. Zorlu bir zeminde oynadık. Yeterince pozisyon bulduk, rakibimiz de yeterince pozisyon buldu. Yine de kazanacak kadar oynadık."
Son dakikalardaki kızgınlığı...
"Çok üşüdüğüm için son dakikalarda kızgındım, birazcık da oyunculara kızdım."
Trabzonspor maçı hakkındaki düşünceleri...
"Futbolda hep o günkü maçı düşünürsünüz, bugün kazandık, onun keyfini almak gerekir. Yarından itibaren Trabzonspor'u düşünmemiz gerekiyor."
Transfer yapılacak mı?
"Diğer takımlar gibi biz de oyuncu izliyoruz, konuşuyoruz, görüşüyoruz, devam ediyoruz. Mümkün mü transfer, bilmiyorum, bakacağız."
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