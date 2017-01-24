Advocaat Salih Uçan'dan daha fazla çalışmasını istedi
Başakşehir maçında ilk 11'de görev alan ve mücadelenin 76.dakikasında yerini Roman Neustadter'e bırakan Salih Uçan'a Advocaat'dan uyarı geldi.
- Sabah
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Başakşehir maçında ilk 11'de görev verip 76 dakika sahada tuttuğu Salih Uçan'ın performansından memnun kaldı.
Hollandalı çalıştırıcı genç yıldızı sonrasında Salih Uçan'la özel bir görüşme yapıp şunları söyledi: "Seni oyundan aldım ancak, performansından memnunum. Tek bir şartım var; çalışmalarına bu şekilde devam edeceksin. Çalışmazsan, kulübeye dönersin."
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