Advocaat Salih Uçan'dan daha fazla çalışmasını istedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Başakşehir maçında ilk 11'de görev verip 76 dakika sahada tuttuğu Salih Uçan'ın performansından memnun kaldı.

Hollandalı çalıştırıcı genç yıldızı sonrasında Salih Uçan'la özel bir görüşme yapıp şunları söyledi: "Seni oyundan aldım ancak, performansından memnunum. Tek bir şartım var; çalışmalarına bu şekilde devam edeceksin. Çalışmazsan, kulübeye dönersin."